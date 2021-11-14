محافظ الشرقية يُقرر وقف خط سير سيارة أجرة لزيادة سائقها تعريفة الركوب

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقاف خط سير سيارة أجرة (ميكروباص) بخط الزقازيق – فاقوس، تحمل لوحة معدنية رقم 7932؛ موضحًا أن صاحب السيارة نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر له، فضلًا عن زيادة تعريفة الركوب من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للفرد، وفي حال امتناع الركاب كان يُنزلهم من السيارة.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أنه تم رصد الشكوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإحدي الطالبات تفيد بأن سائق السيارة المُشار إليها يُحمل عدد ركاب يزيد عن الحد الأقصى المسموح به، فضلًا عن زيادة الأجرة من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للفرد، وفي حالة اعتراض الركاب يقوم بإنزالهم من السيارة عنوة، مخالفًا بذلك قواعد المرور.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتعاون مع مديري إدارات المرور بشن حملات مفاجئة على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخطوط السير الممنوحة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم، قبل أن يوضح تطبيق القانون على المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون، وكذلك في حالة الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجر أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو نقل الركاب من غير موقف الانتظار.