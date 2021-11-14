خلية الإعلام الأمني العراقي: القبض على 8 متسللين قادمين من سوريا باتجاه نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، القبض على 8 متسللين عراقيين قادمين من سورية باتجاه محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على 8 متسللين قادمين من سورية باتجاه نينوى، بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية إذ تم رصد حركة عدد من الأشخاص غادروا العراق بطريقة غير مشروعة إلى سورية عام 2016 وحاولوا العودة بنفس الطريقة عبر سلوك التسلل من المناطق الحدودية".

وأضاف البيان: "حيث تم تحديد الجهة المقصودة لتسللهم وهي قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى وعلى ضوء ذلك وبمشاركة كتيبة استطلاع الفرقة واستخبارات لواء المشاة 72 وقوة من الفوج الأول للواء تم نصب كمين لهم والقبض عليهم بعد اجتيازهم للحدود، وتبين أنهم 8 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، وقد تمت إحالتهم للجهة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".