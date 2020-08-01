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البابا تواضروس عن صحته: الأمور أفضل كثيرًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
أحمد بدراوى
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 11:16 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 11:17 م

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن آلام الظهر التي عاناها تكون بحسب مجهود الإنسان والإرهاق والسفر الكثير.

وأضاف خلال بث حي لبرنامج بعنوان "99 دقيقة" المخصص للحوار مع الشباب عبر صفحة المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية على "فيس بوك": "الأمور أفضل بكثير، كان عندي ألم شديد قبل كدة، بصلواتكم ربنا يرفع أي ألم عند أي إنسان".

وأجرى البابا تواضروس في ألمانيا في شهر عام 2017، جراحة خضع فيها لعملية حقن في الظهر، بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك بفرانكفورت.

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