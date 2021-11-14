مبابي يواصل إثارة الغموض حول مستقبله مع سان جيرمان

واصل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الغموض حول مستقبله وهوية الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2022، وفشلت جميع محاولات سان جيرمان لتجديد عقد المهاجم الشاب، ولم يقرر اللاعب بعد ما إذا كان سينتقل لريال مدريد أم سيستمر مع فريق العاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية، تصريحات مبابي، قائلًا:" مستقبلي؟ لا أعرف حتى الآن، أنا متواجد في باريس سان جيرمان، لقد قلت أنني أمضيت 5 سنوات رائعة بالفعل هنا".

وأضاف:" لقد استمتعت بكل لحظة وما زلت أستمتع بتواجدي في باريس، ستأتي الكثير من الأشياء المهمة والفرص العظيمة، لكنني تحدثت عن ذلك من قبل".

وكشف مبابي في وقت سابق عن رغبته الصريحة في الانتقال لريال مدريد بعد انتهاء تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية، وطلب بالفعل من إدارة سان جيرمان الرحيل، لكنها لازالت تتمسك باستمراره وتأمل في توقيعه على عقد جديد.