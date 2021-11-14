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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط 5 متهمين بالاتجار بالمخدرات وتنفيذ 5 آلاف حكم قضائي خلال حملة بالقليوبية.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء معتز توفيق، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين.

ونفذت الحملة 5234 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.