مدرب الإسماعيلي: مهمتنا عودة الكرة الجميلة مرة أخرى للفريق

يرى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن أمامه مهمة صعبة مع توليه مهمة تدريب الدراويش في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال براون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مهمتنا عودة الكرة الجميلة مرة أخرى لفريق الإسماعيلي، وأعرف كل الأندية في مصر وأتابع كل الفرق بالدوري، وأتمنى عمل شيء جيد بهذه القائمة التي أمتلكها».

وأضاف: «الدوري قوي ولا يوجد فروق كبيرة بين جميع الفرق، الوضع ليس جيدًا بالنسبة لنا وأحلم بمركز جيد هذا الموسم والموسم الجديد نقوم ببعض التدعيمات للمنافسة على البطولة».

وتابع: «أمامنا عمل كبير لنقل فكرنا على أرض الواقع لاسترجاع الكرة الجميلة إلى الإسماعيلي».

وعن مواجهة الزمالك؟ قال المدرب الأرجنتيني: «لا نستطيع اختيار الخصوم، وسنحاول أن نقدم كل ما علينا في المباراة المقبلة، ومهمتنا الآن التعرف على القائمة الحالية».

وأتم: «النجم محمد صلاح لاعب لا يرضى بما هو موجود عليه ويبحث دائما عن الأفضل فهو مثال رائع لأي لاعب يبدأ مسيرته».