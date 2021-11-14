يحتفل العالم كله باليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر من كل عام، إذ أصبح المرض أحد أسرع الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ومصدر قلق للكثيرين الذين يقودون بشكل متزايد أسلوب حياة خامل مع عادات غذائية خاطئة ومستويات عالية من التوتر، وهو الآن شائعًا في جميع الفئات العمرية، وحتى المراهقون والشباب معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض السكري أكثر من ذي قبل.

ويمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنضبطة إلى أمراض القلب ومشاكل الكلى والسكتة الدماغية وحتى بتر الأطراف السفلية، ولكن هناك الكثير من الخرافات التي تدور حول مرض السكر.

لذلك نشر موقع "هندوستان تايمز"، مجموعة من المعلومات حول الخرافات الشائعة حول مرض السكر.

- الخرافة الأولى: يحدث مرض السكري نتيجة تناول الأطعمة الحلوة أو السكر.

الحقيقة: إن هناك العديد من العوامل المساهمة في حدوث المرض بما في ذلك العوامل الوراثية ونمط الحياة.

- الخرافة الثانية: مرض السكري مرض يصيب كبار السن ولا يصيب الأطفال أو الشباب.

الحقيقة: يُشاهد مرض السكري من النوع 1 بشكل شائع عند الأطفال، بينما يتزايد انتشار مرض السكري من النوع 2 بمعدل ينذر بالخطر لدى الأطفال والشباب.

- الخرافة الثالثة: العلاجات البديلة يمكن أن تعالج مرض السكري.

الحقيقة: يتجه الكثير من المرضى إلى طرق العلاج البديلة التي توفر علاجًا للمرض، ولكن هذا يؤدي فقط إلى سكريات غير منضبطة لفترة أطول، وفي حالات مرض السكري من النوع 1 يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

لذلك من المهم أن يعرف المرضى أن الهدوء لفترة قصيرة يمكن تحقيقه من خلال علاجات النظام الغذائي المكثف مثل الصيام المتقطع أو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أو بعض جراحات السمنة من النوع 2 مرض السكري، ولكن لا يوجد علاج من هذا القبيل يشفي من مرض السكري.

- الخرافة الرابعة: يمكن أن يؤدي تخطي وجبة إلى التحكم في مستويات السكر.

حقيقة: تخطي الوجبات ليس هو السبيل إلى علاج مرض السكري؛ وذلك لأن إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها في اليوم أمر مهم وليس مجرد تجنب الكربوهيدرات والحفاظ على نظافة النظام الغذائي.

- الخرافة الخامسة: أعلم أنني بدينة ولكن ليس لذلك تأثير على مرض السكري.

الحقيقة: إن التحكم في الوزن هو جزء لا يتجزأ من إدارة مرض السكري؛ لأن بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، بينما يتحكم البعض الآخر في الوزن بطريقة صحية، إذ تحمي الأدوية التي تسبب فقدان الوزن مثل GLP1RAs وSGLT2i القلب والكلى من الآثار الضارة لمرض السكري.

- الخرافة السادسة: لست بحاجة إلى تناول الأدوية؛ لأن مستويات السكر في دمي مسيطر عليها لفترة طويلة الآن.

الحقيقة: يتوقف غالبية المرضى عن تناول الأدوية الموصوفة لهم بمجرد السيطرة على السكر معتقدين أنهم لم يعودوا بحاجة إليه، بينما الحقيقة هي أن السكر يتم التحكم فيه بسبب الدواء و بمجرد توقفهم عن العلاج، تبدأ مستويات السكر في الارتفاع مرة أخرى.

- الخرافة السابعة: لا أحتاج إلى فحص مستويات السكر بشكل متكرر لأنها تحت السيطرة بشكل عام.

الحقيقة: مرض السكري مرض تدريجي، لذلك من المهم فحص FBS / PLBS باستخدام مقياس السكر، والحرص على زيارة طبيب السكري مرة واحدة على الأقل كل 60 يومًا، إذ يحتاج الطبيب إلى التحقق من تلف الأعضاء الطرفية إذا كان قد بدأ مثل أمراض الكلى والاعتلال العصبي واعتلال الشبكية وأمراض القلب.