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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح يبحث مع مدير الأمن توفير مزيد من الخدمات للمواطنين

أحمد سباق
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 5:09 م

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد بمكتبه، اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وذلك في إطار التواصل المستمر، ومناقشة عدد من الموضوعات، لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، وتناول اللقاء تأكيد التواجد الأمني بجميع مدن المحافظة المترامية الأطراف.

وأشاد المحافظ، بالأمن والأمان الذي تتمتع به المحافظة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات بها.

واستقبل محافظ مطروح، بمكتبه، عدد من عمد ومشايخ مطروح في إطار التواصل المجتمعي المستمر ومناقشة الآراء والمقترحات لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين.

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