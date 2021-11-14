متحدث الوزراء: مساحة مدينة السويس الجديدة أكبر من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجولات الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعد جزءًا أساسيًا ومكملًا للأداء الحكومي، مؤكدًا أن عمل الحكومة لا يقتصر على وضع خطط واستراتيجيات داخل المكاتب فقط وإنما النزول إلى أرض الواقع لمتابعة آلية التنفيذ.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس السبت، أن رئيس الوزراء لديه عدة آليات للمتابعة ميدانيًا، موضحًا أنه يرسل فرقًا للرصد تكتب له تقارير حول ما وجدته، ويتابع الأمر بالنزول بنفسه.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية، يوم الخميس الماضي، داخل محافظة الوادي الجديد التي تمثل 44% من مساحة مصر، لافتًا إلى أن «مدبولي» تابع كل خطط التنمية على أرض المحافظة والتي وصفها بأنها «خطط واعدة للغاية».

ونوه متحدث الوزراء، إلى أن عدد سكان الوادي الجديد قليل للغاية لا يتناسب مع المساحة أو إمكانيات المحافظة، بالرغم من أنها تحتل 44% من مساحة مصر، مضيفًا أن «مدبولي» أجرى زيارة أمس السبت إلى محافظة السويس.

وأوضح أن رئيس الوزراء تابع الخطط الميدانية التي وضعتها الحكومة، وموقف إنشاء مدينة السويس الجديدة، متابعًا: «امتداد عمراني هام للغاية يقام على مساحة 58 ألف فدان وتعد أكبر من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على 40 ألف فدان».

وذكر «سعد» أن مدينة السويس القائمة لها نصيب من التنمية، وخاصة في ظل مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة وأبرزها «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء 500 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن نصيب السويس من تلك المبادرة 25 ألف وحدة تم إنجاز 13 ألف وحدة سكنية منها.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس السبت، محافظة السويس في جولة تفقدية لزيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الوزراء لعدد من المحافظات لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية.