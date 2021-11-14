الجزائر تدعو إلى رفع مستويات التعاون بين الدول والابتعاد عن التوجهات الانفرادية

دعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إلى رفع مستويات التعاون بين الدول والابتعاد عن التوجهات الانفرادية من أجل التمكن من مواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران 2021، الذي تجرى فعالياته اليوم الأحد بمطار آل مكتوم الدولي بدبي.

وأشاد عبد الرحمن، بالشعار الذي حمله هذا المعرض "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ويعبر عن نظرة ثاقبة ورؤية صائبة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم، مؤكدا أن العالم بحاجة الآن إلى "تضافر الأفكار من أجل ابتكار حلول مبدعة لمستقبل واعد، يكون للجميع فيه مكانه، وحصته من النمو المنشود".

واعتبر أن معرض إكسبو دبي يمثل "دعوة صريحة للتقارب والتعاون، في سياق تنامت فيه التوجهات الانفرادية، بفعل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة"، مضيفا أن مواجهة هذه الأوضاع "تستدعي مزيدا من التعاضد والتعاون؛ فدون ذلك، لن يكون أي منا في منأى عن مجمل التحديات الحالية، لاسيما في القرية العالمية التي أصبحنا نعيش فيها اليوم".

وأشار رئيس الحكومة الجزائرية، إلى اتفاق بلاده التام مع هذه الرؤية، حيث إنها بادرت في 2017 بلائحة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإقرار يوم 16 مايو من كل عام يوما دوليا للعيش معا في سلام، وفاء لقيم التعايش والاحترام المتبادل التي تؤمن بها بلاده، ومساهمة منها في تقارب الثقافات، من أجل عالم يسوده السلام والتضامن.