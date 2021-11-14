طارق شوقي عن نظام التعليم الجديد: يستحق الشكر وأن نسعد به

شوقي: التضليل الخاص بـ13 مادة و5 مواد للصف الرابع الابتدائي كذب وافتراء ولا صحة له على الإطلاق



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تصريحات البعض بأن مناهج الصف الرابع الابتدائي ببعض الدول الأخرى أسهل من الموجودة داخل مصر كلام مرسل لا يمكن الرد عليه، مناشدًا إياهم بتقديم الدليل على ذلك.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مصر كانت تحلم بتطوير التعليم، مؤكدًا أن التعليم المقدم في المدارس الحكومية داخل القرى والنجوع والأماكن المحرومة أفضل جودة ومستوى مما يقدم في المدارس الدولية.



وأشار إلى أن ما يثيره البعض عن مناهج الصف الرابع الابتدائي بلبلة كبيرة للغاية، معقبًا: «لو يرغبون في إعادة المناهج القديمة يخبروننا بالأمر، الدولة المصرية تسير إلى الأمام وكل الكلام من هذا النوع أصحابه مسؤولين عنه».



وذكر وزير التعلم إلى أن الجهد المبذول في نظام التعليم الجديد وراؤه مئات من البشر ومختصين خارج وداخل مصر، مؤكدًا أن الوصول لمرحلة الاهتمام بتعلم الطلاب أمر يستحق الشكر وأن نسعد به.



ونفى ما تداوله البعض بشأن زيادة عدد مواد الصف الرابع الابتدائي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا: «التضليل الخاص بـ13 مادة و5 مواد كذب وافتراء ولا صحة له على الإطلاق».