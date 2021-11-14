 نواب كويتيون يشيدون بقرار الافراج عن أفراد «خلية العبدلي» - بوابة الشروق
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نواب كويتيون يشيدون بقرار الافراج عن أفراد «خلية العبدلي»

(د ب أ)
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:12 م

أشاد عدد من النواب الشيعة الحاليين والسابقين في البرلمان الكويتي اليوم الأحد بالإفراج عن المحكومين في قضية التستر على ما يعرف بـ "خلية العبدلي".

وعبر النواب في بيان صحفي اليوم عن شكرهم لأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لشمول بعض من أبناء الشيعة العفو الاميري الذي صدر للمعارضة في الخارج.

وافرجت السلطات الكويتية اليوم الاحد عن محكومين في قضية التستر على "خلية العبدلي" وعددهم 20 كويتيا من الطائفة الشيعية، وذلك بعد دخول المرسوم الأميري بالعفو الخاص عنهم حيز التنفيذ.

كان الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح قد أصدر يوم أمس السبت عفوا عن أعضاء ما يسمى بـ "خلية العبدلي"، التي تم تفكيكها في عام 2015، والذين أدينوا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية وحيازة أسلحة في منطقة العبدلي شمالي العاصمة الكويت.

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