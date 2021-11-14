شعراوي يتابع جهود المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية

وزير التنمية المحلية يوجه غرفة العمليات وإدارة الٱزمات بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات

تابع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على مدار الساعات الماضية، مع محافظى أسوان والبحر الأحمر وسوهاج، جهود الأجهزة التنفيذية بهما فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها هذه المحافظات، مساء أمس الجمعة، ومتابعة الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لعمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

ووجه شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال إنه يتلقي تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات، حيث بيّنت آخر التقارير أن محافظة أسوان شهدت عواصف ترابية ورعدية مع سقوط أمطار خفيفة على كل أنحاء المحافظة، وترتب على ذلك سقوط حائطين على سيارة بمنطقة الحصايا وبجوار أحد الفنادق، كما سقط سقف منزل وجزء من منزل وحائط بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان مع سقوط 4 أشجار و3 أعمدة بالطرق العامة مع انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار على الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر وكذا محافظة سوهاج، وتفقد المحافظون الوضع لمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق.

وطالب من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وأكد أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، لافتا إلى تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة أسوان وعدد من المحافظات الأخرى التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أية أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وطالب بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.