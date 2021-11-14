طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 3.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 14 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021-2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضي، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.

وكانت وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، موضحة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.