 الصحة: تطبيق جواز السفر الصحي بمقابل حتى الآن.. ونسعى لإلغاء رسومه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة: تطبيق جواز السفر الصحي بمقابل حتى الآن.. ونسعى لإلغاء رسومه


نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:04 ص

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى بدء تطبيق قرار منع دخول الموظفين إلى الأماكن الحكومية والطلاب إلى الجامعات إلا بعد تلقي اللقاح بعد 48 ساعة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن تحميل تطبيق جواز السفر الصحي غير إلزامي على المواطنين، موضحًا أن الشهادات الورقية الصادرة مجانًا من كل المراكز كافية لبيان موقف الحصول على لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى مع الشركات الداعمة ليكون تطبيق «جواز السفر الصحي» مجانًا للأغراض الداخلية، مؤكدًا أنه حتى الآن مطروح للاستخدام بمقابل مادي لتلك الأغراض.

 


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