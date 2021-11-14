 أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية: استمرار حملات التطعيم داخل نقاط اللقاح المخصصة - بوابة الشروق
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أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية: استمرار حملات التطعيم داخل نقاط اللقاح المخصصة

عمر فارس
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 2:04 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 2:04 م

قال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسام عبدالغفار، إن إجمالي من حصلوا على لقاحات كورونا من منتسبي الجامعات بلغ 2 مليون من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والجهاز الإداري، مضيفا استمرار حملات التطعيم داخل نقاط اللقاح المخصصة بالجامعات.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات للشروق، أن النسبة المتبقية من منتسبي الجامعات حوالي مليون فرد وجاري حصر من هم دون الـ18 عاما ومن لديهم أعذار طبية ولن يتلقوا اللقاح، لافتا إلى حصول الكثير من منتسبي الجامعات على لقاحات في مناطقهم أو مؤسسات أخرى ويواصلون إخطار جامعاتهم بذلك، متوقعا أن تكون النسبة غير الحاصلة على اللقاحات بسيطة.

 


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