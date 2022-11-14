قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إن ملف سد النهضة لم يشهد انفراجة، بالرغم من جهود الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، منوهًا إلى أن محاولات إدارة «ترامب» لم تؤدِ إلى نتيجة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، والتفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.



وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة للأطراف الثلاثة، موضحًا أن المبعوث الأمريكي في القرن الإفريقي مايك هامر، على تواصل مع كل الأطراف.



وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: «في نهاية المطاف نؤمن بإمكانية الوصول إلى اتفاق، أنا أعيش في مصر منذ 4 سنوات، وندرك أهمية مياه النيل للمصريين، وواشنطن تبذل كل ما بوسعها للوصول إلى حل دبلوماسي».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمعة، في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة.