أفادت تجربة حديثة تم خلالها إعطاء كل شخص من العينة 10 آلاف دولار، بأن "المال يشتري السعادة"، وذلك بعد زيادة الإحساس بالسرور لدى متلقي المبلغ حتى بعد انتهائه بالكامل.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من جامعة كولومبيا البريطانية أعطى 200 شخص عشوائي، مبلغ 10 آلاف دولار للفرد، بينما لم يفعل ذلك مع 100 آخرين، وذلك لغرض قياس معدل السعادة بين الفريقين.



واشترط الفريق على متلقي المبالغ، إنفاقها بالكامل خلال 3 أشهر فقط.



وتبين بعد توزيع استبيانات على المجموعتين، أن متلقي الـ10 آلاف دولار شعروا بقدر كبير من السعادة، بينما لم يحدث تغيير لدى من لم يأخذوا مبالغ.



يذكر أن انتقاء الأشخاص عينة الدراسة كان عشوائيا بين من تفاعلوا مع تغريدة على "تويتر"، وتبرع بالمبلغ للدراسة ملليونيران، لم يذكرا اسميهما.



وبحسب النتائج، شعر المنتمين للدول الأكثر فقرا في الدراسة، بـ3 أضعاف السعادة التي شعر بها القاطنون بالدول الغنية، كما شعر ذوي الرواتب أقل من 1000 دولار شهريا بضعفي سعادة ذوي رواتب 10 آلاف دولار شهريا.



وأوضحت الدراسة أن من تلقوا المبالغ أنفقوها لشراء سيارات وبيوت وعمل صيانة لمنازلهم.



وانقسمت عينة الدراسة بين 4 دول فقيرة، هي كينيا وإثيوبيا وإندونيسيا والبرازيل، و4 دول غنية هي أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا.



يذكر أن 90% من سكان العالم بالكاد يتخطون الـ10 آلاف دولار شهريا، ما يعني أن جائزة بذلك المبلغ لكل شخص في العالم قادرة على نشر السعادة بين الجميع.