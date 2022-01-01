صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الروضة

أعلن الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية تنظم بدء من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية الروضة بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين 14 و15 من نوفمبر الجاري.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.