تكريم أوائل خريجي المعهد الفني للتمريض بالتأمين الصحي في بني سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، احتفالية لتكريم أوائل خريجي المعهد الفني للتمريض، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى مدير فرع بني سويف، الدكتورة الزهراء محمود مدير فرع التأمين بالجيزة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ومديري الإدارات بفرع التأمين ومدير المستشفى وأعضاء المجلس القومي للمرأة ببني سويف.



بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري ثم قراءة القرآن الكريم ثم عقد ندوة بعنوان "ملائكة الرحمة بين الواقع والمأمول" تناولت بعض المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة العمل بالتمريض، خاصة النساء، والحاجة المستمرة إلى تطوير عناصر ومكونات المنظومة وتطوير قدرات ومهارات العاملين في المجال بكل ما هو حديث والعمل على ضبط المنظومة من خلال التصدي للكيانات الوهمية التي تستغل النقص في أعداد التمريض من خلا إنشاء أكاديميات غير معتمدة من الجهات المختصة.



وفي نهاية الفعاليات تم تسليم الأوائل شهادات تكريم، وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى عقد جلسة لأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الطالبات بالمعهد الفني للتمريض للتأمين الصحي بني سويف للفرق الخمس بالمعهد ويضم أكثر من 30 طالبة من الفرق الخمس، وتمت مناقشة الشكاوى وآلية حلها ووضع خطة للتنفيذ والمقترحات والعمل على تفعيلها على أن يتم الانعقاد بصفة دورية.