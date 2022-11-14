 العاهل السعودي: المملكة تقف مع تركيا بعد تفجير إسطنبول الإرهابي - بوابة الشروق
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العاهل السعودي: المملكة تقف مع تركيا بعد تفجير إسطنبول الإرهابي

سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
د ب أ
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:19 م

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، وقوف المملكة مع تركيا بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان، في برقية عزاء إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم: "إننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس التركي، استنكر فيها التفجير، ووصفه بـ "العمل الإجرامي الجبان".

وكانت قنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، أهابت بجميع السعوديين المتواجدين في إسطنبول أهمية توخي الحيطة والحذر.

وقُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 81 آخرون أمس الأحد في الهجوم الذي وصفه الرئيس أردوغان بأنه "هجوم خسيس".


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