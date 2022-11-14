رامي عياش: كنت بجوار والدي لآخر دقة في قلبه ووفاته أحزنتني بشدة

قال الفنان رامى عياش إنه أسس مؤسسة عياش الطفولة الخيرية ببلده لبنان لتعليم الأطفال من الحضانة وحتى الجامعة وأصبح يرعى الآن ما يقرب من ٢٠٠٠ طفل فى جنوب وشمال لبنان بدون أى تمييز دينى أو عرقى الكل سواسية.

وأضاف رامى عياش خلال لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس، بإحدى دور الأيتام، أنه هو المسئول عن هذه المؤسسة هو وزوجته نائب الرئيس وهو يذهب كل يوم للمكتب لكن زوجته أكثر منه على الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالفن والشهرة لكن مؤسسة عياش الطفولة وعمله مع الأطفال أعطته ما لم تعطيه له الشهرة والفن إحساسا بالسعادة لا يوصف وأنا مكثت حياتى الآن لهذا العمل.

وتابع عياش أنه أحس باليتم عقب وفاة والدته، ثم وفاة والده بعدها، قائلا أنه يتنمى لكل ابن أن يشعر بمتعة خدمة والده وأن يكون بالقرب منه وأن يكسب طاعة والديه.

وأضاف رامي عياش طوال ١٢ سنة، تركت كل شيء من أجل خدمة والدي وكنت الممرض بتاعه وكنت فخورا بذلك لآخر دقة فى قلب والدى.