انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

أفادت وسائل إعلام صينية، بانتهاء اللقاء الثنائي بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينج، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



والتقى الرئيس الأمريكي، نظيره الصيني شي جينبينج، في إندونيسيا، في وقت سابق اليوم الإثنين، للمرة الأولى بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.



وتسعى واشنطن إلى وضع "أطر وضوابط" للعلاقات مع بكين التي تتطلع في المقابل إلى عودة تلك العلاقات إلى سابق عهدها.



ويأتي لقاء بايدن وجينبينج في وقت تتنافس فيه الدولتان صاحبتا أضخم اقتصادين في العالم على الصدارة الدولية.