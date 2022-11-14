 انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني - بوابة الشروق
الإثنين 14 نوفمبر 2022 3:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 3:38 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 3:38 م
أفادت وسائل إعلام صينية، بانتهاء اللقاء الثنائي بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينج، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

والتقى الرئيس الأمريكي، نظيره الصيني شي جينبينج، في إندونيسيا، في وقت سابق اليوم الإثنين، للمرة الأولى بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وتسعى واشنطن إلى وضع "أطر وضوابط" للعلاقات مع بكين التي تتطلع في المقابل إلى عودة تلك العلاقات إلى سابق عهدها.

ويأتي لقاء بايدن وجينبينج في وقت تتنافس فيه الدولتان صاحبتا أضخم اقتصادين في العالم على الصدارة الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك