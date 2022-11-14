4 جرحى عراقيين ضمن مصابي انفجار إسطنبول

أعلنت القنصلية العراقية في إسطنبول، الاثنين، إصابة 4 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال التجاري المزدحم في قلب المدينة التركية، الأحد.



وقالت القنصلية في بيان، إن ثلاثة من الجرحى كانت إصاباتهم طفيفة، وتم إسعافهم وإخراجهم من المستشفى.



والجريح العراقي الرابع يخضع حاليا إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة، وتتابع القنصلية مع إدارة المستشفى حالته الصحية، حسب البيان.



واستهدف الاعتداء قلب إسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية لتركيا، مسفرا عن 6 قتلى على الأقلّ في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.



وأدى الانفجار إلى سقوط 81 مصابًا أيضًا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة، في وقت كان حشد المارة كثيفا في الشارع الذي يرتاده السكان والسياح.



وسبق أن واجهت تركيا سلسلة هجمات أثارت الذعر في البلاد بين 2015 و2017، أوقعت نحو 500 قتيل وأكثر من ألفي جريح، وتبنى جزءا منها تنظيم "داعش".