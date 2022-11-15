وزيرة الداخلية الألمانية: ينبغي أن يشعر اليهود بالأمان في ألمانيا

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى المزيد من التبادل المباشر للآراء بين اليهود وغير اليهود في ألمانيا.



وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الاثنين:" دعونا نستفد بشكل غير مقيد من الفرص المتاحة".



ورأت أنه لا ينبغي أن يكون هناك خجل من وجود نقص في المعارف، وقالت إن المهم أن يستمع الناس بشكل متبادل والاحترام والتعلم من بعضهم البعض.



في الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة مجددا الحرب على العداء والكراهية وقالت إن "اليهود ينبغي أن يشعروا بالأمان في ألمانيا، وينبغي أن يكونوا آمنين" معربة عن أسفها لأن معاداة السامية غير موجودة على هامش المجتمع فقط بل في قلبه.



ونفت صحة مقولة إن وصول معاداة السامية- بعكس ما يجري زعمه في بعض الأحيان- إلى ألمانيا لم يبدأ إلا من خلال الهجرة.



وعن الجائزة الفخرية للحياة اليهودية التي تم منحها في هذا العام لأول مرة، قالت الوزيرة إن الجائزة مُنِحَتْ لمبادرة "(مدينة) هاله اليهودية-أمس واليوم" التي طورت تطبيقا يقدم معلومات عن الحياة اليهودية في هذه المدينة بعد الهجوم الذي وقع على المعبد اليهودي هناك في عام 2019.



كما مُنِحَتْ الجائزة لجمعية "صالون في جريندل" بمدينة هامبورج، وتمثل الجمعية مكانا لتبادل الآراء بشأن الحياة اليهودية.



وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون معاداة السامية فليكس كلاين إن الهدف من الجائزة هو أن تكون تقديرا وحافزا.