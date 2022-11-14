الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة تستهدف 14 شخصاً و28 كياناً مرتبطاً بروسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها فرض جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات تستهدف شبكة مشتريات عابرة للحدود شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وشبكات مرتبطة بالكرملين، وأفراد من النخبة الروسية يمتلكون ثروات في دول غربية.

وفي المجموع، استهدفت الإجراءات 14 فردًا و 28 كيانًا، وصنفت 8 طائرات على أنها ممتلكات محظورة، بحسب البيان.

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "ستواصل الولايات المتحدة فضح وتعطيل سلاسل الإمداد العسكرية في الكرملين وحرمان روسيا من المعدات والتكنولوجيا التي تحتاجها لشن حربها غير القانونية ضد أوكرانيا" بحسب تعبيرها.

وأضافت "تُظهر إجراءات اليوم التزام وزارة الخزانة الثابت باستهداف الأشخاص الذين يساعدون جهود بوتين الحربية والنخب المقربة التي تمول نظامه"، مؤكدة أن واشنطن والشركاء سيواصلون استخدام العقوبات وضوابط التصدير "لإضعاف الجيش الروسي في ساحة المعركة وتقليص الإيرادات التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه ".