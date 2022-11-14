عبرت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تشعر براحة شديدة عندما تحضر إلى دار الأوبرا.

وقالت في تصريحات لقناة «المحور»، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، أن دخول الأوبرا يتم بأناقة لا يمكن التحلي بها في أي مكان آخر، معقبة: «الأوبرا لها هيبة».

وحرصت نيللي على تقديم التهنئة للمخرجة كاملة أبو ذكري التي تم تكريمها بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، قائلة إن المخرجة الشهيرة قدّمت السينما بشكل مختلف.

ووصفت كاملة بأنها مخرجة استثنائية وتختار الأدوار بطرق احترافية، مؤكدة أنها شاركت معها في الكثير من الأعمال الفنية المهمة في مشوارها الفني مثل "واحد صفر"، و"ذات"، و"100 وش".

وانطلقت مساء الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بدار الأوبرا المصرية، على أن تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتشارك في الدورة الجديدة 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، فيما يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .