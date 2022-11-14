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الدفاع الروسية تنفي الأخبار المتداولة حول استئناف التعبئة الجزئية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 4:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 4:30 ص

نفت وزارة الدفاع الروسية ما تداولته سلطات كييف من خلال وسائل الإعلام الخاضعة لها حول الاستئناف الوشيك لتجنيد المواطنين الروس كجزء من التعبئة الجزئية، مشيرة إلى أنها أخبار غير صحيحة تماما .
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الاحد إن نشر وسائل الإعلام الموالية لأوكرانيا معلومات مضللة حول استئناف أنشطة التعبئة في المستقبل القريب تسبب في حدوث حالة من القلق لدى المواطنين الروس .. مؤكدة أن التعبئة الجزئية قد انتهت، ولا يتم التخطيط لعمليات تعبئة إضافية.
كما دعت وزارة الدفاع الروسية المواطنين الروس إلى استخدام مصادر المعلومات الرسمية فقط.

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