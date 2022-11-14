ميدو معلقًا على تصريحات عبدالله السعيد: هو المخطئ ولا لوم على الأهلي

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على تصريحات عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

كان عبدالله السعيد، هاجم مسؤولي الأهلي، خلال حوار أجراه مع صحيفة «ذا أتلتيك»، البريطانية، بسبب طريقة التعامل معه بعد توقيعه للزمالك.

وقال أحمد حسام «ميدو»، في تصريحات ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «لأول مرة عبدالله السعيد، يتحدث باستفاضة عن مشكلته مع الأهلي.. ما حدث في موضوع عبدالله السعيد، درس للاعب، طالما أخذت اتجاه معين لا تتراجع عنه مهما حدث، القانون لا يذكر ما الذي وعدك به الناس، أنا في رأيي بصراحة أن عبدالله السعيد، هو المخطئ في أزمته مع الأهلي».

وأضاف: «كان يجب على عبدالله السعيد، ألا يتراجع عن التوقيع للزمالك مهما كانت الضغوطات التي تعرضت لها، طالما اتخذت قرار أن تسير في اتجاه معين، يجب أن تسير فيه، خاصة وإن كان يتعلق بمنافس قوي ولا تتراجع، والزمالك كان هيحاربلك».

وتابع: «لا يوجد في كرة القدم شيء اسمه (وعود)، الكرة لها عقود وقوانين»، مضيفًا: «قانونيًا لا ألوم الأهلي على ما فعله مع عبدالله، فهو وجد أن نجم كبير من فريقه سيذهب للزمالك المنافس، الأهلي فعل المستحيل حتى يستعيدك ويتحكم فيك.. اللاعب كان يجب أن يتمسك بتوقيعه للزمالك، خاصة أن الأهلي وضع اللاعب (بلاك ليست)، وهذا نظام في الأهلي».

وأكمل: «إدارة عبدالله السعيد للموقف لم تكن على أفضل نحو»، مضيفًا: «عبدالله لم يتعطل كثيرًا في عدم المشاركة، فهو لعب في فنلندا ثم انتقل للدوري السعودي وبعدها لنادي بيراميدز، وإذا كنت مكانه لحمدت الله أن الأمور صارت بهذا الشكل، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير».