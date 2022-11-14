خيري رمضان عن جنازة طبيب البسطاء: طاقة نور مشعة

علق الإعلامي خيري رمضان، على مشهد تشيع جثمان الدكتور سعيد متولى الشهير بطبيب البسطاء، اليوم الأحد، من مسجد العمرى بمنطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، قائلا: "هذا الطبيب رفض يظهر يوما في الإعلام ويبتغي وجه الله بعمله وهكذا هم الصادقين".

وأكد الإعلامي خيري رمضان، في نعييه لطبيب البسطاء ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن من يبتغي وجه الله من أعماله تنغرس محبته في قلوب البشر، مضيفا: "طبيب البسطاء لم يكن ينتظر احتفاءً من السوشيال ميديا ولا التلفزيون ولم نعرفه إلا من جنازته".

واستكمل: "لنا الجحيم لأننا أخطاءنا ولم ننتبه له وهو طاقة نور مشعة وحبا يفيض على البشر، وخرج في جنازته ألوف مؤلفة ليقول لنا أنها بالمحبة وليس بشيء آخر وأن الغنى غنى النفوس وليس شيء اخر ونقول لأصحاب القلوب الطيبة افعلوا خيرا"، مختتما كلامه برسالة للطبيب الراحل: "مثلك يوقظنا في وقت نحتاج فيه أن نستيقظ".