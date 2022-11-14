تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، التي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم، وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 :

وزير المالية: 10 مليارات دولار استثمارات البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في الطاقة النظيفة

أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر حريصة من خلال قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ ويوم التمويل الذي نظمته وزارة المالية ٩ نوفمبر الماضي، على التوصل إلى مبادرات جادة تسهم فى توفير التمويل الميسر والمستدام للدول الناشئة؛ للتغلب على تحديات «المناخ» والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية.

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معيط: مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوسع في الاستثمارات الخضراء

قال محمد معيط وزير المالية، "إننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول الإفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة ناتجة عن فيروس كورونا والحرب في أوروبا.

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الذهب يتراجع 13 جنيها خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 1259 جنيها

تراجعت أسعار الذهب 13 جنيها بأسواق الصاغة المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، لينخفض سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر من 1272 جنيها خلال تعاملات أمس، إلى 1259 جنيها، وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن الطرح الأول بلغ 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، والطرح الثاني بلغ 7.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

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تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها الصباحي في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات ظهيرة اليوم الاثنين في أسواق آسيا بعد ارتفاعها المبكر في مستهل أسبوع التداول الحالي، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق الطلب الصيني على الطاقة.

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وزير التجارة يبحث زيادة استثمارت قطاع مجال التعبئة والتغليف في السوق

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وائل خوري العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر المتخصصة في المعالجة والتعبئة والتغليف؛ لمناقشة واستعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري.

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ارتفاع أسهم شركات الغاز في الصين

سجلت أسهم شركات الغاز الطبيعي في الصين، ارتفاعا جديدا، اليوم الاثنين، مع توقعات زيادة الطلب على خدمات هذه الشركات نتيجة قرار الحكومة تخفيف حدة القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد وفق سياسة صفر إصابات.

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