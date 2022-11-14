ليفاندوفسكي يتوقع بلوغ المنتخب الألماني المربع الذهبي لمونديال قطر

يرى القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أن المنتخب الألماني بمقدوره بلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر.

وقضى ليفاندوفسكي رحلة احترافية حافلة في ألمانيا استمرت لـ12 عاما.

وتنطلق نهائيات كأس العالم يوم الاحد المقبل، وفي الوقت الذي تم استبعاد المنتخب الألماني من قائمة المرشحين للفوز باللقب، أكد ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني أنه لا يمكن أبدا استبعاد فريق سبق له الفوز باللقب أربع مرات من قبل.

وقال ليفاندوفسكي لمجلة "كيكر شبورتس" اليوم الاثنين "منتخب ألمانيا لديه مزيج جيد من اللاعبين المخضرمين واليافعين، الفريق قدم مستوى طيب مؤخرا وبكل تأكيد يمكنه بلوغ المربع الذهبي، وعندما تصل للدور قبل النهائي أي شيء قد يحدث، الفريق الألماني سيكون خطيرا".

وتوج ليفاندوفسكي بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2020 مع بايرن ميونخ تحت قيادة هانسي فليك، المدرب الحالي للمنتخب الألماني.

وأشار ليفاندوفسكي "أعرف أن هانسي فليك مدرب رائع، في وجوده بإمكان المنتخب الألماني تحقيق الكثير في كأس العالم".

وتحفظ ليفاندوفسكي بشكل أكبر بشأن فرص بلاده بولندا، التي وقعت في مجموعة صعبة مع الأرجنتين والمكسيك والسعودية، في اول نسخة من كأس العالم تقام في فصل الشتاء.

وأكد النجم البولندي "كل مباراة ستكون صعبة، المنتخبات ستلعب بمجازفة أكبر لأن الفارق بين المباراة الأولى والأخيرة في المجموعة قصير للغاية".