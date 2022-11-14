هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، عن مكتب نتنياهو قوله إن الملك الأردني تواصل هاتفيا مع نتنياهو وهنأه بالفوز في الانتخابات.



وتلقى نتنياهو في الأيام القليلة الماضية اتصالات هاتفية مشابهة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



كما تلقى اتصالات هاتفية من عدد من القادة الدوليين بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.



والأحد، كلف رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بعد فوز معسكره في انتخابات الأول من نوفمبر الجاري.



وتمنح القوانين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مهلة زمنية تستمر 28 يوما يمكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافية بموافقة رئيس دولة الاحتلال.