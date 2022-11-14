هزّ انفجار دامٍ الأحد مدينة إسطنبول، في هجوم وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "اعتداء دنيء"، وخلف ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وسبق أن شهدت المدينة هجمات عدة في عامي 2016 و2017.

• إطلاق نار في ملهى

في أول يناير 2017، قُتل 39 شخصًا بينهم 27 أجنبيًا، وجُرح 79 آخرون في إطلاق نار في ملهى "رينا" الشهير في إسطنبول.

وأطلق مهاجم مزوّد برشاش النار عشوائيًا على حشد من المحتفلين برأس السنة قبل أن يلوذ بالفرار.

وتبنى "داعش"، وكانت المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم المتطرّف مسؤوليته عن هجوم في إسطنبول، علما أن أنقرة نسبت إليه هجمات أخرى، كما قال موقع "أحوال" المعارض.

وبعد مطاردة استمرّت نحو 15 يومًا، أوقف عبد القادر ماشاريبوف الذي يحمل الجنسية الأوزبكستانية، وقد اعترف بتنفيذه المجزرة لكنّه تراجع عن اعترافاته خلال محاكمته في فبراير 2019.

وفي سبتمبر 2020، حُكم عليه بأربعين عقوبة بالسجن المؤبد، واحدة عن كل ضحية وواحدة عن مجمل المجزرة.

• اعتداء مزدوج قرب ستاد بشيكتاش

في العاشر من ديسمبر 2016، أسفر اعتداء مزدوج قرب ستاد بشيكتاش عن 47 قتيلًا بينهم 39 شرطيًا و160 جريحًا.

وقُتل معظم الضحايا جراء انفجار سيارة مفخّخة قرب مجموعة من عناصر الشرطة انتشروا تزامنًا مع مباراة. وبعد ثوانٍ، فجّر انتحاريّ نفسه وسط مجموعة أخرى من عناصر الشرطة.

وتبنّت الاعتداء جماعة "صقور حرية كردستان" المتطرّفة المقربة من حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا).

في مايو 2019، حُكم على 14 متهما بالسجن المؤبّد.

• هجوم انتحاريّ ثلاثي في المطار

في 28 يونيو 2016، وقع هجوم انتحاري ثلاثيّ في مطار أتاتورك في اسطنبول أسفر عن 45 قتيلًا بينهم 19 أجنبيًا و163 جريحًا.

وقد فتح ثلاثة انتحاريين النار في المطار قبل تفجير أنفسهم.

لم تتبنَّ أي جهة الاعتداء لكنّ السلطات نسبته إلى تنظيم داعش.

وقُتل الشيشاني أحمد تشاتاييف الذي يُشتبه في أنه مدبّر الاعتداء، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2017 في تبليسي (جورجيا)، وفق أجهزة الأمن الجورجية.

وفي نوفمبر 2018، حُكم على ستة أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش بالسجن مدى الحياة لضلوعهم في هذا الاعتداء.

• سيارة مفخخة تستهدف حافلة للشرطة

في السابع من يونيو 2016، قُتل 12 شخصًا بينهم ستة شرطيين وجُرح 36 آخرون في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف حافلة لشرطة مكافحة الشغب في حي بيازيد التاريخي في اسطنبول.

وأعلنت جماعة "صقور حرية كردستان" مسؤوليتها عن الاعتداء.

• هجوم انتحاري في شارع الاستقلال

في 19 مارس 2016، أسفر هجوم انتحاري في شارع الاستقلال التجاري الشهير عن مقتل أربعة سيّاح أجانب، هم ثلاثة إسرائيليين وإيراني، وأُصيب 39 آخرون بينهم 24 سائحًا.

ونسبت السلطات الاعتداء إلى تنظيم داعش.

• هجوم انتحاري في حي سلطان أحمد

في 12 يناير الماضي، فجّر انتحاريّ نفسه وسط مجموعة من السيّاح الألمان، ما أسفر عن مقتل 12 منهم وسقوط نحو 15 جريحًا.

ووقع التفجير في حيّ سلطان أحمد على بُعد مئات الأمتار من كاتدرائية آيا صوفيا التي حولت مسجدا والمسجد الأزرق، وهما اثنان من المعالم الأكثر ارتيادًا من جانب السياح في المدينة.

وأكدت السلطات التركية أن الانتحاري سوري الجنسية وكان يبلغ آنذاك 28 عامًا وهو عضو في تنظيم "داعش"، إلا أن الأخير لم يتبنَّ رسميًا الهجوم.

وفي يناير 2018، حُكم على ثلاثة مشتبه بتواطئهم مع منفّذ الهجوم بالسجن المؤبّد.