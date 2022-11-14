تمكنت قوات أمن المنوفية من إعادة طالبتين بإحدى مراكز المحافظة عقب تغيبهم وتحرير ذويهم محضر باختفائهم بعد أقل من 48 ساعة.



البداية كانت بتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا باختفاء طالبتين في ظروف غامضة وتحرير محاضر بذلك.



وكثفت مباحث المنوفية من جهودها لكشف غموض اختفاء الطالبتين "س، ح "17 سنة، " أ، ح" 17 سنة طالبتين بالصف الثالث الثانوي.



وتبين سفرهم لإحدى المناطق في محافظة القاهرة، وذلك عقب تعرفهم على شابين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتركوا منزل ذويهم بإرادتهم، حيث قاموا بالاختباء في شقة صديق الشابين.



وتمكنت قوات المنوفية من ضبط الطالبتين والشابين، وأكدوا خروجهم بإرداتهم من أجل علاقة عاطفية.



وتم إخلاء سبيل كلا منهما وتسليم الطالبتين لذويهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.