زيلينسكي يقول إن الانتصار يقترب مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا

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سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشجيع مواطنيه الذين أنهكتهم الحرب مساء الأحد مع استمرار قوات كييف في تحقيق مكاسب على الأرض في جنوب البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية: "نشعر جميعا بأن انتصارنا يقترب. هناك دائما أشخاص يقاتلون ويعملون من أجل انتصارنا".

وشكر زيلينسكي الجنود والأطباء والدبلوماسيين على العمل على مدار الساعة في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا الحرب ضد جارتها قبل أكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر .

وحقق الجيش الأوكراني نجاحا كبيرا الأسبوع الماضي، فبعد هجمات مضادة ناجحة، انسحب الروس في منطقة خيرسون الجنوبية من العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه وبلدات أخرى على الضفة اليمنى أو الغربية لنهر دنيبرو الرئيسي.

وتقول القيادة العسكرية الأوكرانية في جنوب البلاد إنها استعادت مؤخرا ما مجموعه 179 منطقة.

وتم تحرير منطقة مساحتها حوالي 4500 كيلومتر مربع شمال غرب نهر دنيبرو في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) اليوم الأحد، نقلا عن الجيش هناك.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحقيق نجاح محدود في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.