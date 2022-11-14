الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر الكراهية والاضطهاد

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من مخاطر الكراهية والاضطهاد، وذلك خلال زيارته لمتحف "تول سلينج" للإبادة الجماعية؛ وهو موقع تذكاري لمركز الاستجواب والاعتقال المعروف باسم S-21 في ظل النظام الكمبودي، والذي استمر من 1975 إلى 1979.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن "الحفاظ على ذكرى الأشخاص الذين عانوا وماتوا خلال حكم الخمير الحمر في كمبوديا يساعد على ضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع".



وتشير التقديرات الأممية إلى أنه تم إحضار ما يصل إلى 18 ألف شخص من جميع أنحاء كمبوديا إلى المنشأة، التي تقع في مدرسة ثانوية سابقة في قلب عاصمة البلاد.