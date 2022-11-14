 الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر الكراهية والاضطهاد - بوابة الشروق
الإثنين 14 نوفمبر 2022 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر الكراهية والاضطهاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 10:31 ص
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من مخاطر الكراهية والاضطهاد، وذلك خلال زيارته لمتحف "تول سلينج" للإبادة الجماعية؛ وهو موقع تذكاري لمركز الاستجواب والاعتقال المعروف باسم S-21 في ظل النظام الكمبودي، والذي استمر من 1975 إلى 1979.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن "الحفاظ على ذكرى الأشخاص الذين عانوا وماتوا خلال حكم الخمير الحمر في كمبوديا يساعد على ضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع".

وتشير التقديرات الأممية إلى أنه تم إحضار ما يصل إلى 18 ألف شخص من جميع أنحاء كمبوديا إلى المنشأة، التي تقع في مدرسة ثانوية سابقة في قلب عاصمة البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك