بايدن لنظيره الصيني: علينا أن نعمل على الحوار بشكل مفتوح وشفاف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مستهل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين: "علينا أن نعمل على التنسيق والحوار بشكل مفتوح وشفاف في ما يخدم مصالحنا ومصالح العالم".



وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بانطلاق القمة الأمريكية الصينية التي ستجمع بين جو بايدن، ونظيره شي جين بينج.



وقال البيت الأبيض، إن جو بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه مع نظيره الصيني ضمن قمة "مجموعة العشرين"، ولكنه سيسعى أيضاً إلى تحديد "ضمانات" في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين.



وتحدث مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحفيين عن "تصميم" أمريكي على "تعزيز الاتصالات بشكل مسؤول"، وفي الوقت نفسه تحديد "ضمانات" و"قواعد واضحة" من أجل "ألّا تتحوّل المنافسة إلى صراع" بين القوّتَين العظميَين.