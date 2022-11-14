سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت وسائل إعلام تركية، لقطات مصورة تظهر لحظة اعتقال المتهمة بتنفيذ عملية التفجير التي شهدها شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين.

ويظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة.

كما يظهر لحظة اعتقال وتقييد المشتبه فيها بتنفيذ التفجير، ثم اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية.

وتبين من مقطع الفيديو، عناصر الشرطة وهي تجري عملية تفتيش منزل وأغراض المتهمة بالاستعانة بالكلاب البوليسية.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı anların görüntüleri yayımlandı.https://t.co/I2iP7kCP1U pic.twitter.com/aPv0oHYtUu — TRT HABER (@trthaber) November 14, 2022

يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن المتهمة كانت تقيم بمفردها في المنزل المذكور الواقع في أحد الأحياء القديمة بمدينة إسطنبول، والذي يحتوي على القليل من الأثاث.

وعُثر مع المتهمة، على مسدس ومخزن للرصاص وكمية من المال، بعضها بالعملة التركية، وبعضها باليورو.

وقالت مصادر أمنية تركية إن المشتبه فيها بتنفيذ هجوم إسطنبول درّبها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت رويترز عن الشرطة التركية تأكيدها أن المتهمة بتنفيذ التفجير هي امرأة سورية، وأنها قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد.

وذكر والي إسطنبول أنه تم إلقاء القبض على 46 شخصا يشتبه في ضلوعهم بالتفجير الذي وقع في شارع الاستقلال.