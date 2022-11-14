العسومي يترأس اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي بالقاهرة

عقدت، اليوم، بالقاهرة، أعمال الاجتماع الثاني لهيئة مكتب البرلمان العربي بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

واستعرض رئيس البرلمان العربي، خلال الاجتماع، جهود البرلمان خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، خاصة أنه يأتي في إطار تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة باستراتيجية عمل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن مناقشة سبل تنفيذ كل المبادرات التي تم إطلاقها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.