أسر الضحايا ينتظرون انتشال الجثامين المفقودة بحادث أتوبيس المنصورة

عرض الإعلامي خيري رمضان، لقطات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، لأهالي ضحايا أتوبيس المنصورة المنتظرين، حيث يفترشون الأرض أمام ترعة الرياح التوفيقي بالمنصورة خلال عملية البحث عن جثامين ذويهم المفقودين في حادث غرق الأتوبيس.

وأظهرت اللقطات عددًا من القوارب تقوم بتمشيط الترعة بحثًا عن خمس ضحايا مفقودين حتى الآن، بينما يجلس الأهالي على جانب الترعة في انتظار ما ستؤدي إليه عملية البحث التي امتدت لمسافة 7 كم تحت مياه البحر.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس السبت، بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا، إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

وأسفر الحادث المروع عن 6 حالات إصابة، و20 حالة وفاة حتي الآن، فيما تقوم فرق الإنقاذ باستكمال عملية البحث عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري.