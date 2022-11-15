بريطانيا تقرر سحب قوات حفظ السلام من مالي

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من دولة مالي بغرب أفريقيا، على الرغم من تزايد النشاط الإسلامي في المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن وزير القوات المسلحة جيمس هيبي قوله إن الكتيبة البريطانية التي يبلغ قوامها 300 عنصر وتعمل ضمن بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة ستنهي انتشارها المقرر لمدة ثلاثة أعوام مبكرا.



وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير أن القوات التي تقودها فرنسا لقتال المسلحين المتشددين في المنطقة ستنتقل من مالى إلى النيجر.



ويعكس القراران القلق المتنامي في العواصم الغربية من أن المجلس العسكري الحاكم في مالي تحالف مع منظمة المرتزقة الروسية سيئة السمعة "فاجنر جروب".



وفي بيان في مجلس العموم، قال هيبي "المسؤولية عن كل هذا تقع على عاتق باماكو. انقلابان في ثلاثة أعوام تسببا في تقويض الجهود الدولية لتعزيز السلام".



وتابع هيبي "واجنر جروب متورطة في انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان وشراكة الحكومة المالية مع واجنر جروب تضر بالاستقرار والأمن الدائمين في منطقتهم".



وأضاف: "لا يمكن لهذه الحكومة نشر جيشنا لتوفير الأمن إذا كانت حكومة الدولة المضيفة لا ترغب في العمل معنا لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين".