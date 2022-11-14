بيلا تار: صناعة الأفلام أمر صعب وأهتم بشخصية الممثلين

قال المخرج بيلا تار، إنه لم يعطي أي ممثل النص الخاص بالدور الذي يقدمه، مؤكدا أنه لا يهتم بأن الممثل الذي يعمل معه محترف أم لا، لكنه يهتم فقط بشخصيته وطريقة تمثيله وتعامله في المواقف، حيث يتعامل مع جميع المنثلين وكأنهم أصدقاء وأنه معهم ويحافظ عليهم.

وأكد بيلا تار، خلال ندوته التي أقيمت في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: «عشان تجيب احساس قوي من الممثل لازم هو يتعامل بطبيعته مع الموقف».

وأضاف: «الناس اللي بتصور ساعتها بيعرفوا هما محتاجين يعملوا إيه، وبيشرحوا للناس هيعملوا إيه، أنا ببتدي أشرح والناس بتعرف هتتحرك إزاي، وأنا ببقى محتاج منهم حاجة وهما محتاجين مني حاجة وبحب المشاهد الطويلة لأنها بتبقى كويسة في الفيلم».

وتابع: «لازم الممثلين يعتبروا نفسهم في موقف حقيقي عشان يكون عندهم مشاعر، ولو مشوفتش مشاعر بوقف التصوير وبنعيد من الأول»

وأردف: «عمل صعب جدا عشان تبقى صانع أفلام عشان تجيب المشاعر، بتاخد من الممثلين المشاعر عشان هما لو حسوا الكلام هيقولوا، وأنت في الحقيقة لما بتقع في موقف بتلاقي مشاعر حقيقة ورد فعل مختلف حسب طبيعتك، ولما بشغل الكاميرا كل ممثل بيصور مشهده على حسب طباعه ومشاعره».