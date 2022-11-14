 «كنت بغير هدومي في العربية».. نجم الأهلي السابق يكشف تعرضه للتنمر من اللاعبين - بوابة الشروق
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«كنت بغير هدومي في العربية».. نجم الأهلي السابق يكشف تعرضه للتنمر من اللاعبين

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 5:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 5:37 ص

كشف شريف حازم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، تعرضه للتنمر في الفرق التي لعب لها في الدوري المصري.

وقال شريف حازم، في تصريحات ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «في أًوقات كثيرة كنت بغير هدومي في عربيتي، لأني كنت أشعر في تنمر من اللاعيبة اللي معايا في الفريق».

وأضاف: «أنا أكثر تنمر شوفته في حياتي كان في مصر خاصة في لعبة كرة القدم، كلنا رآينا لاعبات كرة القدم النسائية تعرضوا للتنمر في الفترة الماضية»، مضيفًا: «أنا عمري ما اتريق على طريقة لبس حد، لأن كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه».

واختتم شريف حازم، تصريحاته قائلًا: «في كل فريق بروحه في 7 أو 8 لاعبين لازم تقرب منهم عشان تلعب».


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