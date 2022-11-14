أوكرانيا: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في زابوريجيا

قال عمدة مدينة زابوريجيا الأوكرانية بالوكالة أناتولي كورتيف، على تليجرام اليوم الأحد، إنه تم سماع صوت انفجارات في أحياء المدينة، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

ووفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، كتب كورتيف يقول إن "أصوات الانفجارات التي سمعتها زابوريجيا مؤخرا كانت من عمل دفاعاتنا الجوية".

وسمع سكان بعض مناطق المدينة سلسلة من الانفجارات، وبعد ذلك تم وقف الإنذار بوقوع غارة.

من ناحية أخرى، أكمل عمال الإنقاذ، عملية إزالة بقايا صاروخ "إسكندر كيه" كان قد سقط أمس السبت في أحد الأحياء السكنية في زابوريجيا، ولم ينفجر.