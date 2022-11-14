مطروح تعلن حالة التأهب والاستعدادات القصوى لمواجهة سقوط الأمطار بفصل الشتاء

أعلنت محافظة مطروح، عن حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة النقاط الساخنة.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، في بيان إعلامي، على جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تجهيز خرائط للمناطق الساخنة بكل من مدينة مطروح والساحل الشمالي التي تتجمع بها مياه الامطار.



وأوضح أن ذلك لسرعة انتشار السيارات والمعدات ورفع تراكمات المياه علي الفور لمنع إعاقة حركة المرور والمشاة، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.



وكانت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي تلقت أمس، إنذارات بتعرض مدينة العلمين ومدينة الحمام شرق محافظة مطروح ومنطقة أولاد مرعي الكيلو 35 غرب مدينة مطروح؛ لتساقط مياه الأمطار الغزيرة والمتوسطة.