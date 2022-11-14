زف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت الماضي، ابنته "تيفاني"، لرجل الأعمال اللبناني مايكل بولس، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في ولاية مارالاغو بولاية فلوريدا.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المعلومات عن مايكل بولس، زوج ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

1- ولد مايكل بولس عام 1997 في تكساس، لعائلة ثرية تمتلك مشاريع استثمارية كبرى في نيجيريا.

2- التحق بالمدرسة الأمريكية الدولية في لاجوس.

3- حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" في لندن عام 2018.

4- في عام 2019، حصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في بريطانيا.

• البداية

تسربت أخبار العلاقة بين تيفاني ترامب ومايكل بولس بعدما انتشرت صورة لهما برفقة بعضهما في حفل خاص عام 2018، ليظهر بعدها بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، تبعه بحضور احتفالية أخرى في البيت الأبيض.

وفي العام الماضي، أعلنت تيفاني عن حبها لبولس يوم عيد ميلاده، لافتة، في منشور على "إنستجرام"، إلى أنه "يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك".

• إعلان الخطوبة

بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، أعلنت تيفاني ترامب في يناير 2021، خطبتها على مايكل بولس، رجل الأعمال الشاب، لبناني الأصل، وكتبت على صفحتها عبر "إنستجرام": "لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وصناعة ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لمايكل!".