السجيني: تعامل بعض وسائل الإعلام مع قانون ترخيص المحال التجارية تسبب في صدمة المواطنين

انتقد النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعض "المانشتات (العناوين) الإعلامية" - في إشارة إلى تعامل بعض وسائل الإعلام - مع قانون تنظيم ترخيص المحال العامة والتجارية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الأحد، رأى السجيني أن بعض هذه "المانشتات" تسبب صدمة للمواطنين، وتمنعهم من التعاون من أجل التنفيذ، وفق قوله.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تقنين أوضاع أصحاب المحال التجارية، لافتا إلى أن أحد أسباب تأخر طرحه هو اعتراض لجنة الإدارة المحلية على الرسوم التي طالبت بها هيئة السلامة الغذائية، والتي كانت تُقدّر بـ 5000 جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة ترى أن هذه الرسوم مبالغ فيها، وهو ما أيدته وزارة التنمية المحلية أيضا.

ولفت إلى أنه يُراعى في بدايات تطبيق مثل هذه التشريعات، أن تكون الرسوم بالحد الأدنى الذي نص عليه القانون، كما أن رسوم التراخيص المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون متدرجة، ويتم تحديدها وفقًا لمساحة المحال، وموقعه، وعدد العاملين فيه، وبذلك فإن القانون يُراعي تنوع الأنشطة.