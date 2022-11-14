 الأرصاد تنبه: 12 درجة فرق بين درجات الحرارة ليلا ونهار - بوابة الشروق
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الأرصاد تنبه: 12 درجة فرق بين درجات الحرارة ليلا ونهار

تعبيرية
تعبيرية
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 1:43 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 1:43 م

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجواء خريفية تسود اليوم الاثنين على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مشيرة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، يسود فرق كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار يصل إلى 12 درجة، حيث تكون الأجواء ليلا مائلة للبرودة على كل أنحاء الجمهورية.

وذكرت أن الأجواء معتدلة نهارا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مؤكدة أن الأجواء تكون مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى عدم تأثير فرص هطول الأمطار اليوم، على أعمال الأنشطة اليومية، وهي فرص خفيفة على بعض المناطق من المحافظات الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.


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