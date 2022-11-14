 الليبرالية بيرك موزار في طريقها لتصبح رئيسة سلوفينيا - بوابة الشروق
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الليبرالية بيرك موزار في طريقها لتصبح رئيسة سلوفينيا


نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 8:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 8:54 ص

تتجه المرشحة الليبرالية ناتاشا بيرك موزار لأن تصبح الرئيس القادم لسلوفينيا، وفقا لنتائج انتخابات جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد.

وبعد فرز 82% من الأصوات، حصلت المحامية المدعومة من المعسكر الليبرالي اليساري الحاكم على حوالي 54% من عدد الأصوات. وستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تلك الدولة الصغيرة العضو بالاتحاد الأوروبي.

وحصل منافسها، وزير الخارجية اليميني السابق آني لوجار، على حوالي 46% من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات الحكومية في ليوبليانا مساء اليوم الأحد.

وحظي لوجار/ 46 عاما/، المقرب من رئيس الوزراء اليميني السابق يانيس يانسا، بدعم حزب رئيس الوزراء السابق يانيس يانسا "إس دي إس".

ومنصب رئيس الدولة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير، وتبلغ مدة الولاية 5 سنوات. ولا يمكن للرئيس المنتهية ولايته بوروت باهور خوض الانتخابات بعد توليه المنصب لفترتين.


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