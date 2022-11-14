الليبرالية بيرك موزار في طريقها لتصبح رئيسة سلوفينيا

تتجه المرشحة الليبرالية ناتاشا بيرك موزار لأن تصبح الرئيس القادم لسلوفينيا، وفقا لنتائج انتخابات جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد.

وبعد فرز 82% من الأصوات، حصلت المحامية المدعومة من المعسكر الليبرالي اليساري الحاكم على حوالي 54% من عدد الأصوات. وستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تلك الدولة الصغيرة العضو بالاتحاد الأوروبي.

وحصل منافسها، وزير الخارجية اليميني السابق آني لوجار، على حوالي 46% من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات الحكومية في ليوبليانا مساء اليوم الأحد.

وحظي لوجار/ 46 عاما/، المقرب من رئيس الوزراء اليميني السابق يانيس يانسا، بدعم حزب رئيس الوزراء السابق يانيس يانسا "إس دي إس".

ومنصب رئيس الدولة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير، وتبلغ مدة الولاية 5 سنوات. ولا يمكن للرئيس المنتهية ولايته بوروت باهور خوض الانتخابات بعد توليه المنصب لفترتين.